Движение междугородних автобусов на Урале все еще ограничено

После сильных снегопадов в Свердловской области все еще закрыто движение автобусов на пригородных и междугородних маршрутах. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Приостановлена работа маршрутов:
– Первоуральск – Ревда
– Красноуфимск – Екатеринбург
– Ачит – Екатеринбург
– Арти – Екатеринбург
– Михайловск – Нижние Серги – Екатеринбург
– Ревда – Екатеринбург
– Дегтярск – Екатеринбург
– Дегтярск – Ревда
Получить оперативную информацию о рейсах можно на автовокзалах Екатеринбурга (Южный – (343) 257-12-60; Северный – (343) 379-09-09); а также автовокзалах в муниципалитетах.
В связи со сложными погодными условиями региональный Минтранс и ГИБДД Свердловской области просят уральцев по возможности отказаться от дальних поездок.
Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались сегодня ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. Некоторые трассы перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Ликвидация последствий стихии находится на контроле прокуратуры.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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