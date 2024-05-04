Движение междугородних автобусов на Урале все еще ограничено

После сильных снегопадов в Свердловской области все еще закрыто движение автобусов на пригородных и междугородних маршрутах. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Приостановлена работа маршрутов:

– Первоуральск – Ревда

– Красноуфимск – Екатеринбург

– Ачит – Екатеринбург

– Арти – Екатеринбург

– Михайловск – Нижние Серги – Екатеринбург

– Ревда – Екатеринбург

– Дегтярск – Екатеринбург

– Дегтярск – Ревда

Получить оперативную информацию о рейсах можно на автовокзалах Екатеринбурга (Южный – (343) 257-12-60; Северный – (343) 379-09-09); а также автовокзалах в муниципалитетах.

В связи со сложными погодными условиями региональный Минтранс и ГИБДД Свердловской области просят уральцев по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались сегодня ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. Некоторые трассы перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Ликвидация последствий стихии находится на контроле прокуратуры.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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