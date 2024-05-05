«Стоим на месте несколько часов, бензин заканчивается», – люди заперты в пробке на Пермском тракте

Пермский тракт вторые сутки стоит в пробках из-за снегопадов. У многих заканчивается бензин – машины приходиться греть, чтобы не замерзнуть.

«4,5 часа стоим перед Бисертью на трассе, ничего не происходит. Тут связь – Е. Некуда развернуться даже: движения нет. Яндекс пишет, что впереди фура дорогу перегородила», – рассказал агентству Леонид, застрявший в пробке с семьей.

По его словам, бензин заканчивается – машину греть нечем, а теплых вещей с собой нет. Ранее МЧС по Свердловской области разместил пункты обогрева на Пермском тракте, но вчера вечером их вернули в пункты постоянной дислокации. Сегодня в МЧС сообщили, что запросов на эвакуацию – например семей с детьми- пока не поступало.

Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались вчера ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель.

Некоторые трассы были перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Ликвидация последствий стихии находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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