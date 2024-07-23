В Первоуральске назначен новый директор «Водоканала» – третий за полгода

В Первоуральске сменился третий директор муниципального «Водоканала» за последние полгода. Руководитель предприятия и по совместительству депутат местной думы Денис Ярин уволился по собственному желанию. С 22 июля «Водоканал» возглавляет его заместитель Павел Кожевников, сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.

Напомним, Денис Ярин был назначен главой «Водоканала» 13 февраля 2024 года после серии уголовных дел в отношении бывшего руководства. На этом посту он запомнился перепалкой с жителями в соцсетях. До Ярина предприятием управляли Артур Гузаиров и Сергей Матафонов. Последний продержался в кресле директора всего неделю – его скрутили силовики во время совещания в прокуратуре. Бывшие руководители «Водоканала» обвиняются в халатности и коррупции.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube