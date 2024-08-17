Празднование Дня города в Екатеринбурге завершилось фейерверком (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершили празднование Дня города семиминутным фейерверком в Историческом сквере.

Фейерверк в честь Дня города

Его запустили после финала городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» и выступлений Ольги Серябкиной и группы Dabro. В этом году мисс Екатеринбург стала 19-летняя Алена Козлова.

В теение дня в городе работали десятки праздничных площадок: по литературному кварталу гуляли барышни, на RCC Extreme соревновались сильнейшие райдеры России, а диджеи зажигали на Октябрьской площади. На День города пришли десятки тысяч людей, зрителей не напугал даже ливень, который прошел вечером в разгар празднования.

Как ранее писал «Новый День», ко Дню города Екатеринбург получил несколько подарков: после реконструкции открылся Литературный квартал, в дендропарке заработал фонтан, перед УрГЭУ установили памятник Столыпину, в здании бывшего Дворца культуры «Сортировочный» открылось структурное подразделение культурного центра «Стрела», фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» получил постоянную площадку на набережной Городского пруда, завершили строительство пятиэтажной школы в Академическом районе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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