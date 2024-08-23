«Вы не прыгайте, а храмы стройте». Владимир Соловьев дал совет екатеринбуржцам

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не изменил мнение о Екатеринбурге, потому что в городе еще идет «война с бесами». Поэтому он посоветовал горожанам строить больше храмов для «победы святого воинства».

Соловьев посетил сегодня соревнования «Вызов» для силовых ведомств. Он похвалил полигон, на котором проходят учения, и организаторов мероприятия. «Такого полигона нет нигде в мире. И здесь личная заслуга неравнодушных людей, которые поняли, что у наших бойцов должно быть все лучшее. Мы в течение многих лет были должны нашим Вооруженным силам, сейчас общество постепенно эти долги отдает. Екатеринбург здесь является абсолютным законодателем мировых мод, что делает честь как городу, так и нашей стране», – заявил телеведущий.

При этом он отметил, что не поменял мнение о городе. «Война с бесами – это как раз то, чем занимается «Архангел Михаил». Там, где архангел Михаил, там бесы будут повержены. Но Екатеринбургу еще долго предстоит… К сожалению, из вашего города человек, который в частности виновен в том, что наша родина исчезла. Их двое было – Горбачев и Ельцин. Поэтому сейчас молодцы, что боретесь со злом. Главное, не прыгайте, а храмы стройте. Тогда и святое воинство побеждать будет», – резюмировал он.

Неприязнь Владимира Соловьева к Екатеринбургу началась в 2019 году, когда в городе прошли массовые протесты против строительства храма в сквере у драмтеатра. Телеведущий тогда в одном из своих эфиров назвал уральскую столицу «городом бесов». Екатеринбуржцы в ответ превратили эту фразу в локальный бренд.

В апреле 2022 года Соловьев в своей программе назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». За город вступились уральские политики: от Аркадия Чернецкого и Эдуарда Росселя до губернатора Евгения Куйвашева, который посоветовал ведущему «следить за языком». Шансонье Александр Новиков и вовсе популярно объяснил, в чем ведущий не прав, используя уралмашевское выражение «фильтруй хрюканину».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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