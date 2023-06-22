300 фактов о Екатеринбурге. Его прозвали «Городом бесов»

Факт № 144. После событий в сквере у драмтеатра весной 2019 года, когда часть горожан вышла протестовать против строительства на этом месте храма, телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» в одном из своих эфиров.

Но протестующие не только не оскорбились, но даже, кажется, порадовались меткому выражению, которое сразу же завирусилось и легло в основу мерча. С этой фразой стали выпускать футболки, кружки, наклейки на машины, чехлы на телефоны и так далее. Апофеозом стало размещение соответствующей таблички на въезде в Екатеринбург – ее повесили уличные художники, впрочем, долго она не продержалась, в отличие от самого выражения, которое до сих пор на устах.