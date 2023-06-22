российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 13:30 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Его прозвали «Городом бесов»

Факт 144. После событий в сквере у драмтеатра весной 2019 года, когда часть горожан вышла протестовать против строительства на этом месте храма, телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» в одном из своих эфиров.

Но протестующие не только не оскорбились, но даже, кажется, порадовались меткому выражению, которое сразу же завирусилось и легло в основу мерча. С этой фразой стали выпускать футболки, кружки, наклейки на машины, чехлы на телефоны и так далее. Апофеозом стало размещение соответствующей таблички на въезде в Екатеринбург – ее повесили уличные художники, впрочем, долго она не продержалась, в отличие от самого выражения, которое до сих пор на устах.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

К 300-летию Екатеринбурга благоустроят парк Чкалова / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь родились «Уральские пельмени» / 300 фактов о Екатеринбурге: «Черный тюльпан» и его неудачная копия / 300 фактов о Екатеринбурге. Если пельмени, то уральские / 300 фактов о Екатеринбурге. Городом-миллионником он стал в 1967 году / 300 фактов о Екатеринбурге. Город не понравился Борису Пастернаку / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь делали оборудование для бурения сверхглубоких скважин / На улице Вайнера начали возводить интерактивный купол (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,