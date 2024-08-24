Состязания бойцов, прививки от гриппа и высокая мода: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе Екатеринбург оказался центром сразу двух очень разных по смыслу массовых мероприятий – состязаний бойцов в военных искусствах и международного фестиваля моды. Кроме того, телеведущий Владимир Соловьев сделал новое заявление про Екатеринбург и его жителей. Подробности – в обзоре «Нового Дня».

Заявление недели – «Не прыгайте, а храмы стройте»

Телеведущий Владимир Соловьев, который ранее неоднократно обвинял Екатеринбург в отсутствии патриотических чувств, заявил, что не изменил свое мнение о городе, потому что в нем все еще идет «война с бесами». Поэтому он посоветовал горожанам строить больше храмов для «победы святого воинства». «Главное, не прыгайте, а храмы стройте. Тогда и святое воинство побеждать будет», – резюмировал он.

Видео недели – состязания бойцов

На полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге прошли большие соревнования «Вызов», на которых состязались в навыках стрельбы, а также штурма и тактики представители различных силовых ведомств России.

Бойцы состязаются в стрельбе и штурме

Приговор недели – бывшая сотрудница опеки по делу об убийстве маленького Далера

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице государственной службы опеки Евгении Вознесенской, которая должна была следить за условиями жизни в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева, убитого, по версии следствия, женщиной-опекуном Вероникой Наумовой. Служащая должна была лично проверить условия жизни ребенка в приемной семье, но вместо этого только позвонила Наумовой по телефону. Женщину признали виновной в служебном подлоге и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

Началась вакцинация от гриппа

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины против гриппа – около 600 тысяч доз. Это и детская вакцина, и взрослая. Вакцинацию нужно начинать с особо уязвимых групп населения.

Фото: неделя моды

В Екатеринбурге состоялась неделя моды. Показ собрал представителей fashion-индустрии, звёзд сцены и кино, ведущих и репортёров, блогеров и инфлюенсеров, селебрити из сфер спорта и гастроиндустрии. Гостями UF LAB стали Сергей Зверев, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Диана Пожарская, Юлия Барановская.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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