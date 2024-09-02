На муниципальных выборах в Свердловской области обеспечат усиленную охрану участков

В Свердловской области будут приняты усиленные меры безопасности для проведения Единого дня голосования. Выборы состоятся в пяти муниципалитетах и продлятся два дня – 7 и 8 сентября.

Как сообщили в областном департаменте информационной политики, на всех избирательных участках будут применяться видеорегистраторы, стационарные или ручные металлодетекторы. Помещения для голосования обеспечены резервными источниками электроснабжения. Кроме того, во время выборов будет усилена охрана избирательных комиссий силами полиции и частных охранных предприятий.

Напомним, в Верхней Туре и городском округе Верхотурский жители изберут составы местных дум. Также в МО Алапаевское, округах Кушвинский и Артинском пройдут дополнительные выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Всего по результатам выборов замещается 35 депутатских мандатов.

Голосование пройдет в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Также в Свердловской области организовано дистанционное электронное голосование. Чтобы принять в нем участие, необходимо до 00:00 3 сентября подать заявление на портале «Госуслуги». Как сообщили в областном избиркоме, всего в муниципальных выборах-2024 могут принять участие 22 093 избирателя (данные на 1 июня 2024 года). Для них будут работать 236 членов участковых избирательных комиссий на 32 избирательных участках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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