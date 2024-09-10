В Березовском объявили конкурс по отбору мэра

В Березовском стартует конкурс по отбору кандидатур на пост главы города.

Согласно решению местной думы, желающие могут подать документы с 12 по 18 сентября, первый этап конкурса запланирован на 20-30 сентября.

Как уже писал «Новый День», Березовским с 2011 года руководит Евгений Писцов. В 2011 году он был избран на общих прямых выборах, в 2015 и 2019 гг. – конкурсной комиссией и городской думой. Первый раз Писцов пошел на выборы при поддержке своего предшественника Вячеслава Брозовского (ныне – депутат заксобрания), затем Брозовский, будучи влиятельным бизнесменом, поддерживал других кандидатов.

Березовский, Елена Владимирова

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