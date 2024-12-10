«Уральские авиалинии» получили престижную премию Pulkovo Awards

«Уральские авиалинии» стали лауреатом премии «Pulkovo Awards. Воздушные ворота северной столицы». Награду авиакомпания получила за развитие внутренних перевозок, открытие новых направлений, увеличение пассажиропотока и высокий вклад в развитие трансферных перевозок.

«Уральские авиалинии» имеют обширную полетную программу из Санкт-Петербурга, в том числе – на Дальний Восток. Авиакомпания ежедневно выполняет рейсы во Владивосток и Хабаровск с посадкой в Екатеринбурге. В летний период осуществляются регулярные рейсы в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский», – напомнили в пресс-службе авиакомпании.

По итогам сезона, как и в предыдущие три, пассажиропоток авиакомпании в аэропорту Пулково превысил миллион пассажиров в год. В 2024 году миллионный пассажир, перевезенный на рейсах «Уральских авиалиний», был зарегистрирован в Северной столице 31 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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