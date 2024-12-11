«Уральские авиалинии» получили национальную турпремию

«Уральские авиалинии» заняли I место в ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024. Победителей выбирали онлайн-голосованием. За авиакомпанию в соответствующей номинации отдали голоса 47% пользователей.
«Спасибо всем, кто выбирает надежность, безопасность и комфорт», – отметил в благодарственной речи заместитель генерального директора – директор по производству авиакомпании Александр Зиновьев.
Он поблагодарил всех, кто отдал голоса в поддержку «Уральских авиалиний»: «Для вас мы взлетаем в небо и открываем новые маршруты».
Отметим, RTA призвала популяризировать туризм и культурные достопримечательности России. Ранее авиакомпания стала лауреатом «Pulkovo Awards. Воздушные ворота северной столицы». Награду УА получили за развитие внутренних перевозок, открытие новых направлений, увеличение пассажиропотока и большой вклад в развитие трансферных перевозок.
Екатеринбург, Елена Сычева
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