«Уральские авиалинии» получили национальную турпремию

«Уральские авиалинии» заняли I место в ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024. Победителей выбирали онлайн-голосованием. За авиакомпанию в соответствующей номинации отдали голоса 47% пользователей.

«Спасибо всем, кто выбирает надежность, безопасность и комфорт», – отметил в благодарственной речи заместитель генерального директора – директор по производству авиакомпании Александр Зиновьев.

Он поблагодарил всех, кто отдал голоса в поддержку «Уральских авиалиний»: «Для вас мы взлетаем в небо и открываем новые маршруты».

Отметим, RTA призвала популяризировать туризм и культурные достопримечательности России. Ранее авиакомпания стала лауреатом «Pulkovo Awards. Воздушные ворота северной столицы». Награду УА получили за развитие внутренних перевозок, открытие новых направлений, увеличение пассажиропотока и большой вклад в развитие трансферных перевозок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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