Новогодние советы, ботулизм и кашляющий лебедь: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

В новостной повестке все отчетливее преобладают нотки Нового года. Уральцы думают о покупке елок, а медики дают советы по хранению салатов. Об этом и не только – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Новый год к нам мчится

Врачи предупреждают: при приготовлении новогодних блюд нужно соблюдать правила гигиены, чтобы не омрачить себе праздник плохим самочувствием после застолья.

Также специалисты Роспотребнадзора напомнили, как надо выбирать праздничную елочку.

А еще в Екатеринбурге начались предновогодние пробки – до праздника осталось чуть меньше двух недель, и на дорогах фиксируются заторы, особенно в центре города. Повлияли на дорожную ситуацию и погодные условия – с конца прошлой недели в Екатеринбурге наконец-то пошел снег.

Опасность: ботулизм

На уходящей неделе стало известно, что две екатеринбурженки, пожилая мать и дочь средних лет, заболели ботулизмом из-за употребления в пищу зараженных шпрот. Обе женщины находятся в очень тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. Они купили рыбные консервы с грузовика у ДК ВОС, у незнакомого человека. Полиция, Роспотребнадзор и следователи ищут продавца.

Два уральских мэра встретят Новый год за решеткой

Глава Дегтярска Вадим Пильников и его адвокаты не смогли оспорить арест градоначальника. Он останется под арестом до 5 февраля 2025 года.

Кроме того, под арестом до 18 февраля оставили главу города Артемовского Константина Трофимова, которого тоже обвиняют в получении взятки.



Милота недели

В Екатеринбурге ветеринары спасли жизнь молодого лебедя-шипуна, который из-за болезни не смог улететь на зимовку вместе с остальными птицами. Его отловили неравнодушные люди и доставили специалистам для оказания помощи. На приеме поведение активное, частый сухой кашель. Внешних повреждений не обнаружено. Лебедю диагностированы пневмония, энтерит, аэросаккулит, но его взял под опеку центр спасения диких животных «Особый питомец».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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