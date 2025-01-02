Вспомнить всё – 2024. Майский снегопад

Весной уральская погода преподнесла свердловчанам действительно запоминающийся сюрприз. В ночь на 4 мая 2024 года на регион обрушились сильные снегопады. Из-за непогоды была нарушена подача электроснабжения в 24 населенных пунктах. Без света остались 74 тысячи человек. Причина отключений – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев.

Еще из последствий – в Первоуральске пропала вода, а в Дегтярске объявили режим ЧС. Дороги были засыпаны снегом, местами высота снежного покрова достигала более 10 сантиметров. По соображениям безопасности некоторые трассы пришлось перекрывать. На устранение последствий снежной стихии потребовалось три дня. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

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