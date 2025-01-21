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Вторник, 21 января 2025, 11:13 мск

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Для празднования 80-летия Победы Уралу понадобятся 3000 волонтеров

В Свердловской области идет набор волонтеров для участия в мероприятиях по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил на пресс-конференции руководитель регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы Антон Белов, чем больше будет волонтеров, тем лучше, однако на федеральном уровне для Свердловской области установлен минимальный порог в 3 тысячи человек.

Волонтеры будут принимать участие в таких традиционных акциях, как «Сад Победы», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», а также сопровождать на праздничные мероприятия ветеранов и тружеников тыла.

Минимальный возраст для волонтера – 14 лет, верхний предел не установлен, сейчас самому старшему участнику движения 72 года. Желающие могут зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить там анкету и пройти онлайн-обучение.

В Свердловской области будет сделано два основных смысловых акцента в программе торжественных мероприятий. Во-первых, организаторы собираются особо почтить память создателей и участников Уральского добровольческого танкового корпуса; во-вторых, особое внимание будет уделено Уралу как «опорному краю державы» – в регионе уже четыре города трудовой доблести, это больше, чем в любом другом регионе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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