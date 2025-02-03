«Согнали в барак, облили бензином, подожгли». Первую медаль 80 лет Победы вручили чудом спасшейся от фашистов

В Свердловской области вручили первую юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Учрежденную президентом России Владимиром Путиным награду получила 98-летняя жительница Талицы Анна Котлова.

Она родилась 23 февраля 1926 года в Каменец-Подольске Хмельницкой области. В самом начале войны город оккупировали немцы. Семиклассницу Анну с другими пленными отправили в Германию, где они работали на заводе по производству противогазов. Уже перед самым концом войны нацисты решили уничтожить пленных. Их согнали в специально сколоченный барак, облили его бензином и подожгли. Анна чудом выбралась и смогла сбежать. После войны она вышла замуж за снайпера Петра Котлова и переехала в Талицкий район.

Напомним, в Свердловской области живут 7,9 тысячи ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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