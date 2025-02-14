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Пятница, 14 февраля 2025, 13:43 мск

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День Победы в Екатеринбурге начнут праздновать 8 мая

В Екатеринбурге увеличат количество праздничных площадок, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказала заместитель директора департамента культуры Елена Соколова на заседании городской общественной палаты, празднование начнется 8 мая. В этот день на главной сцене в Историческом сквере будет представление о вкладе многонационального советского народа в Победу. А уже 9 мая на Плотинке разместится общегородской художественный проект «Мы внуки твои, Победа!». Концертная программа будет посвящена детству послевоенного периода. Хоровые коллективы в сопровождении сводного оркестра исполнят детские хиты 50-х, 60-х и 70-х годов XX столетия. С отдельной программой выступят студенческий хор УрФУ и Уральский государственный академический русский народный хор. На Октябрьской площади с 8 по 11 мая будет работать интерактивно-выставочный проект «Счастье жить!». Экспозиция расскажет о наследии подвига советских воинов.

В остальном программа Дня Победы будет традиционной. Утром 9 мая на Широкореченском мемориале пройдет торжественный ритуал «Память». На площади 1905 года в 10:00 начнется парад войск Екатеринбургского гарнизона. В этом году планируется вдвое увеличить вместимость зрительских трибун. Вечером запланирован праздничный салют.

Особое внимание будет уделено всероссийским акциям, рассказали в мэрии. В городе пройдут «Чтения Победы», «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», онлайн-квест «Вечные звезды», всемирная школьная олимпиада «Великая Победа», акция «Ура Победе!» Также ключевым проектом станет информационная кампания. На улицах Екатеринбурга разместят билборды с фотографиями, рассказывающими о героях Великой Отечественной войны, а документальные ролики о ветеранах будут транслироваться на городских медиаэкранах.

В Екатеринбурге осталось 2356 ветеранов. Это участники и инвалиды войны, узники гетто, труженики тыла.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / День Победы

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