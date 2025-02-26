Ко Дню Победы участники войны и блокадники получат по 80 тысяч рублей, труженики тыла – 55 тысяч

Свердловское отделение Социального фонда России ко дню 80-летия победы в Великой Отечественной войне перечислит специальные выплаты ветеранам.
Согласно указу президента РФ, по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Выплату 55 тыс. рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Обращаться с заявлением для получения средств не нужно, все будет назначено автоматически по имеющимся данным. Средства будут перечислены до празднования Дня Победы.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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