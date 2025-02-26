Ко Дню Победы участники войны и блокадники получат по 80 тысяч рублей, труженики тыла – 55 тысяч

Свердловское отделение Социального фонда России ко дню 80-летия победы в Великой Отечественной войне перечислит специальные выплаты ветеранам.

Согласно указу президента РФ, по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Выплату 55 тыс. рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Обращаться с заявлением для получения средств не нужно, все будет назначено автоматически по имеющимся данным. Средства будут перечислены до празднования Дня Победы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube