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Среда, 26 февраля 2025, 11:50 мск

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Ко Дню Победы участники войны и блокадники получат по 80 тысяч рублей, труженики тыла – 55 тысяч

Свердловское отделение Социального фонда России ко дню 80-летия победы в Великой Отечественной войне перечислит специальные выплаты ветеранам.

Согласно указу президента РФ, по 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Выплату 55 тыс. рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Обращаться с заявлением для получения средств не нужно, все будет назначено автоматически по имеющимся данным. Средства будут перечислены до празднования Дня Победы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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