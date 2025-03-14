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Пятница, 14 марта 2025, 09:06 мск

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Российскую вакцину от ковида признали самой эффективной в мире

Российскую вакцину «Спутник V» признали самой эффективной в мире. Данные публикует американский телеканал ABC News со ссылкой на результаты исследования ВОЗ.

Оценивались данные не только лабораторных исследований и трех фаз клинических, но и тех, что проходили после регистрации вакцин. В рейтинге 15 вакцин, включая препараты от Sanofi, Phizer, Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, AstraZeneca, и другие. Однако эффективность и безопасность на всех этапах показала только вакцина Института имени Гамалеи. Всего же в мире было создана 181 вакцина от ковида, но до исследований на людях (клинических испытаний) дошла только 81.

Екатеринбург, Елена Сычева

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