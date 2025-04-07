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Понедельник, 7 апреля 2025, 12:14 мск

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Перед Днем Победы уральцам раздадут 20 тысяч георгиевских лент

С 23 апреля по 9 мая Свердловская область присоединится к Всероссийской акции «Георгиевская лента». Волонтеры раздадут жителям региона около 20 тысяч георгиевских лент. Подробности акции можно узнать на сайте волонтерыпобеды.рф.

Как сообщили в ДИПе, в Екатеринбурге ленты будут раздавать в Историческом сквере, на перекрестке улиц 8 Марта и Куйбышева, а также в УрФУ на Мира, 19. Конкретные даты и время проведения акции назовут позже.

Напомним, ленты рекомендуют носить на одежде на груди, на плече или воротнике рубашки при условии, что она не треплется на ветру. Не следует носить ленту ниже уровня локтя, на аксессуарах и повязывать на автомобиль. Если лента испачкалась или растрепалась, нужно попросить у волонтеров новую.

Акция «Георгиевская лента» продлится вплоть до 9 Мая во всех регионах России. Предполагается, что к ней присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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