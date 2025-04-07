В Екатеринбурге будут перекрывать дороги из-за репетиции парада Победы

В Екатеринбурге 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля перекроют дороги из-за репетиции парада Победы. Также в эти дни изменят движение автобусных маршрутов, сообщили в мэрии.

Так, движение транспорта будет ограничено по улице Дорожной, от Окраинной до Городской, с 07:40 до 09:30. А с 09:00 до 14:00 машины не будет ходить по следующим участкам:

– улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной;

– улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

– улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;

– улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;

– улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Также с 9 утра до 14 дня изменятся схемы движения автобусных маршрутов:

– № 81 не пойдет до «17 Мехколонны», а будет укорочен до остановки «Палисадная улица»;

– № 77, не доезжая до остановки «2-я Новосибирская улица» в сторону Высоцкого, свернет на Окружную и будет двигаться по Селькоровской, затем поедет по улице Титова и вернется на прежний маршрут;

– № 53 также объедет по Окружной, Селькоровской, Титова, Ферганской, Агрономической, Военной и вернется на свой маршрут на улице Московской.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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