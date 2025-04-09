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Среда, 9 апреля 2025, 12:22 мск

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О подвиге уральских заводчан в годы войны расскажут на проекте «Инженеры Победы»

Жителей Свердловской области познакомят с трудовым подвигом уральских инженеров и рабочих в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ДИПе, 17 апреля в Екатеринбурге пройдет региональный этап международного исторического проекта «Инженеры Победы» в рамках фестиваля «От Винта!» (действует под эгидой Минпромторга РФ).

В открытых лекциях и встречах примут участие действующие инженеры, конструкторы, специалисты образовательных и научных учреждений, а также работники архивов и музеев. Они расскажут о технологических решениях, используемых в Свердловской области до и во время Великой Отечественной войны, а также в настоящее время.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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