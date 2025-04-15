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Вторник, 15 апреля 2025, 11:13 мск

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Связисты рассказали, где можно найти информацию о героях Великой Отечественной войны (СПИСОК)

Фото: Марина Дегтярева, пресс-служба компании «Мегафон»

В преддверии Дня Победы традиционно возрастает интерес к ресурсам, которые дают людям возможность получить информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

Среди наиболее популярных сайтов, посвященных этой тематике, такие:

• polkrf.ru и moypolk.ru – порталы, на которых можно разместить фото участника войны и рассказать его историю;

• pamyat-naroda.ru – сайт, где можно узнать судьбу родственников, участвовавших в войне, и найти информацию о наградах;

• obd-memorial.ru – база данных защитников Отечества, погибших или пропавших без вести в период ВОВ;

• podvignaroda.ru – сайт с документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах солдат ВОВ;

• heroes.pobedarf.ru – виртуальный музей Победы с информацией о военной технике и городах воинской славы;

• victorymuseum.ru – сайт Музея Победы в Москве с виртуальными экскурсиями и различными акциями памяти;

• may9.ru – официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, где размещены актуальные новости, исторические факты, архивные фото и видео, письма с фронта.

С 15 апреля по 30 июня 2025 года оператор «МегаФон» предоставит своим абонентам безлимитный доступ на эти сайты. Трафик на перечисленных порталах будет обнуляться автоматически у всех клиентов оператора на территории России с положительным балансом счета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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