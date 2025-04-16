В День Победы в Екатеринбурге выступят Стас Пьеха и группа «Рондо»

Глава Екатеринбурга раскрыл секрет – кто станет хедлайнером большого праздничного концерта в День Победы.

Как написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале, главная сцена будет расположена в Историческом сквере.

«Накануне праздника там выступят артисты Академического театра танца «Гжель» и Уральского русского народного хора, а 9 мая – состоится традиционный концерт «Мы внуки твои, Победа!». Его хедлайнерами станут певцы Юлия Паршута и ⁠Стас Пьеха, а также ⁠группа «Рондо». Завершит торжество фейерверк над городским прудом», – рассказал градоначальник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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