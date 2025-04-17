Уральские поисковики отправились на вахту в Тверскую область

Поисковые отряды Свердловской области отправились на весеннюю полевую вахту, приуроченную к 80-летию Великой Победы. Это отряд «СпецСвязь», созданный в 2022 году на базе Регионального управления спецсвязи по Уральскому региону, и отряд «Малахит» – УрГЮИ МВД России.

Как сообщили в ДИПе, поисковики едут в Бельский район Тверской области поднимать останки тех, кто в составе 250-й стрелковой дивизии оборонял город Белый на подступах к Ржеву. Как рассказала командир Уральского поискового отряда спецсвязи, полковник спецсвязи Оксана Зимина, в местах, где предстоит нести полевую вахту, проходили ожесточенные бои. В 1941 году 250-я стрелковая дивизия держала оборону 72 дня. Из 14,5 тысячи человек в живых осталось только 500 бойцов. За 15 лет поисковых экспедиций в Бельском районе были найдены останки примерно 3,5 тысячи человек. Поэтому работы для поисковиков еще много.

«Поисковый отряд «СпецСвязь» существует уже четвертый год и показывает хорошие результаты. Кроме поиска коллеги занимаются патриотическим воспитанием личного состава, молодежи и детей, выступают в школах. В этот раз они отправляются в Тверскую область, где соберутся отряды из разных регионов России. 10 мая они должны вернуться домой», – поделился начальник Регионального управления специальной связи по Уральскому региону, генерал-лейтенант спецсвязи Александр Болотов.

Командир поискового отряда «Малахит» УрГЮИ МВД России, подполковник полиции Артемий Пушкарев рассказал, что в этой вахте будут участвовать сотрудники института и курсанты. Кроме поисков останков защитников Родины, отряд занимается сбором и фиксацией доказательств преступлений немецко-фашистских войск на территории нашей страны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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