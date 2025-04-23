Уральский отряд едет под Тверь на поиск солдат времен Великой Отечественной (ФОТО)

Уральский отряд поисковиков «СпецСвязь» отправляется на поиск павших во время Великой Отечественной войны солдат в Тверскую область. Уже два года екатеринбуржцы участвуют в поиске останков тех, кто сдерживал нацистские войска во время Смоленской битвы. Первые бои на этом направлении начались 10 июля 1941 года и продлились до 10 сентября 1941 года.

Поисковики будут в течение трех недель работать недалеко от города Белый, где сражалась 250-я стрелковая дивизия. Уже два года уральцы отвечают за эту территорию и за это время подняли и торжественно перезахоронили останки 74 бойцов. Отряд поддерживает уральский бизнес – затраты на перелеты команды до места поиска и обратно берет на себя местный застройщик.

«В нашем отряде 10 человек. Мы работаем официально вместе с Минобороны. Они утверждают планы поиска, графики, определяют места работы. Уже два года мы работаем недалеко от города Белый, все это время мы поднимаем сводки, аэрокарты, смотрим, где были бои, делаем разведку, размечаем квадраты – это помогает делать наши выезды эффективными», – говорит руководитель отряда Оксана Зимина.

Вместе с волонтерами со всей России поисковики анализируют архивные документы, запросы, изучают учетные данные и по собранным крупицам устанавливают личность солдата, по возможности ищут родственников.

«Каждый день работы поисковиков – это еще один восстановленный фрагмент личной истории и истории нашей Великой Победы. Это то, что делает историю осязаемой. Это позволяет бережно сохранять память о подвигах наших предков и передавать ее будущим поколениям», – прокомментировали в пресс-службе компании, которая помогает поисковикам с поездками.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube