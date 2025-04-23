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Среда, 23 апреля 2025, 13:50 мск

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Поезда метро украсят символикой Дня Победы

Фото: телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга»

Екатеринбургский метрополитен украсит подвижной состав в честь праздника Дня Победы. На окна кабины машиниста и в салоне разместят специальные наклейки, посвященные 9 Мая и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в ближайшее время во всех поездах включат праздничные мелодии информатора, сообщается в телеграм-канале «Подземка Екатеринбурга».

Добавим, что станции метрополитена тоже начали украшать к празднику – на входных дверях появилась георгиевская лента. Символика Дня Победы также появилась в наземных видах общественного транспорта Екатеринбурга – трамваях и троллейбусах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / День Победы

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