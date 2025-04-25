Бойцы академии РМК посадили деревья в память о предках – воинах Великой Отечественной

В Екатеринбурге спортсмены Академии единоборств и клуба «Архангел Михаил», сотрудники «РМК-поиск», представители Фонда святой Екатерины и волонтерского центра «Сила Урала» высадили аллею из ив и пирамидальных тополей в парке «Зеленая Роща».

Советник министра природных ресурсов и экологии РФ, выпускник программы «Время героев» Андрей Порошин приехал поддержать акцию, он поблагодарил ее участников. «Высаживая деревья, создавая сады, мы храним память о наших предках, которые своим героизмом, своим мужеством и отвагой доказали всему миру и доказывают до сих пор, что нет ничего сильнее и важнее победы, любви и единения со своей страной. Мы обязательно победим снова – и будем высаживать деревья в память бойцов СВО в честь победы», – сказал он.

Поддержать участников акции приехал и директор проекта «Сад памяти» Вячеслав Харламов. «У каждого дерева, у каждого из тех, кто будет сегодня сажать свое дерево, есть герой, есть история. Я призываю всех узнавать историю своей семьи, историю своей страны подробнее. Это нам помогает помнить. Это наша общая гордость. Вы – замечательная организация, спасибо вам большое, вы большие молодцы», – сказал он.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. «Сад, который мы сегодня с вами посадим, – это напоминание нам о трагических годах, которые были связаны с трудом, с борьбой, с преодолением, с победой нашего советского народа, – отметил министр. – Я хочу поблагодарить РМК за ту работу, которую они делают по восстановлению памятника воинам-спортсменам. Это очень мощный спортивный памятник».

Всего участники акции высадили три десятка деревьев. Каждое – именное. Президент Академии единоборств РМК Иван Штырков рассказал, что его назвали в честь деда, который погиб в 1944 году в Белоруссии. «Отдать свою жизнь за жизнь других людей – это самая великая цена, самое большое самопожертвование. Благодаря тому, что советский народ, наши предки были способны на такие подвиги, у нас есть будущее. Это самый яркий пример русского духа, любви к своей стране, своему народу, своей семье»,– сказал Штырков.

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин посадил дерево в честь своих бабушки и дедушки, которые познакомились в войну. «Когда мне сказали, что можно будет посадить дерево в честь бабушки и дедушки, я даже немного разволновался. Это очень трогательная акция. Нужно всегда помнить и хранить эту память, пронести на долгие года в сердце», – сказал он.

Отметим, посадка деревьев прошла в рамках ежегодной всероссийской акции «Сад Памяти». Планируется, что в этом году в стране высадят 27 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Проект проходит по поручению президента России Владимира Путина в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Екатеринбург, Елена Сычева

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