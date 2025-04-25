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Пятница, 25 апреля 2025, 16:59 мск

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Определен маршрут «Бессмертного полка» в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга согласовали с правоохранителями маршрут следования участников «Бессмертного полка» 9 мая. Акция пройдет в очном формате впервые за три года.

Горожане с портретами ветеранов Великой Отечественной войны начнут свое шествие сразу после парада Победы на площади 1905 года. Они пройдут по улицам Царской, Толмачева, проспекту Ленина до перекрестка с улицами Хохрякова и Маршала Жукова, зона накопления будет организована в квадрате улиц Дзержинского – Пролетарской – Горького – Царской.

С 14:00 в центральной части города будет открыто движение транспорта. Улицы вновь перекроют в 20:00 на период проведения праздничного фейерверка. Эти меры позволят избежать большого скопления людей по проспекту Ленина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Парад на площади 1905 года пройдет в оцеплении. Для обеспечения общественного порядка установят контрольно-пропускные пункты, посетителей будут проверять с помощью ручных металлодетекторов. Вечером во время праздничного салюта будут усилены полицейские патрули.

«Для предупреждения актов вандализма и нарушений общественного порядка планируется привлечь для патрулирования представителей ЧОО, членов ДНД и казаков. Они будут защищать 172 памятника, мемориальные комплексы и другие объекты, увековечивающие Победу в Великой Отечественной войне», – сообщили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / День Победы

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