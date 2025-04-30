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Среда, 30 апреля 2025, 15:33 мск

Новости Екатеринбург

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На «Бессмертный полк» нельзя будет брать детские коляски, велосипеды и собак

Власти четырех муниципалитетов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», определили маршруты и правила традиционного шествия «Бессмертного полка».

Как сообщили в ДИПе, для обеспечения безопасности все желающие принять участие в шествии должны будут пройти через рамку металлодетектора. По всему маршруту будут установлены ограждения.

Организаторы предупреждают, что в колонну «Бессмертного полка» нельзя будет взять домашних животных, крупногабаритные сумки, велосипеды и детские коляски. Участникам шествия также запрещено приносить с собой алкогольные напитки, оружие, наркотические вещества, табачную продукцию.

В Екатеринбурге шествие начнется в 11 часов утра. Местом сбора участников станет территория у Храма на Крови на улице Царской. Контрольно-пропускной пункт начнет работу с 8 часов утра. На шествии ожидается 150 тысяч человек.

В Каменске-Уральском шествие пойдет в полдень от памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину до площади Ленинского комсомола. Жители Нижнего Тагила начнут шествие в 11 утра, начиная от Театральной площади. Верхнепышминцы пронесут портреты своих героев по Успенскому проспекту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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