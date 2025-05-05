Эшелон Победы встретили тысячи жителей Верхней Пышмы

Несколько тысяч жителей Верхней Пышмы пришли встретить «Эшелон Победы» – ретросостав, который курсирует по Горьковской и Свердловской железной дороге в преддверии 9 Мая. В этом году он отправился в путь уже в десятый раз.

Уральцы смогли увидеть внутри состава три экспозиции – военно-санитарные перевозки, эвакуацию предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники. А в грузовом вагоне разместилась экспозиция «Вагон памяти» с фотографиями фронтовиков.

Каждый из вагонов спецсостава был отреставрирован – их использовали в годы войны и после. На открытых платформах эшелона была установлена военная техника, в том числе легендарный танк Т-34 и пушка ЗИС-3. Специально к 80-летнему юбилею Победы железнодорожники воссоздали медицинский вагон, входивший в годы войны в состав военно-санитарных поездов и предназначавшийся для эвакуации тяжелораненых бойцов в тыловые госпитали. Локомотивы тоже легендарные – паровозы ЛВ-123 «Лебедянка» и П-36 «Генерал», который 40 лет простоял в качестве памятника, но был полностью восстановлен.

На перроне станции Электролитная в Верхней Пышме «Эшелон Победы» встречали горожане. Во время стоянки состава они осмотрели вагоны вместе с экскурсоводом и сделали памятные фото.

Екатеринбург, Елена Сычева

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