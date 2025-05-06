Екатеринбуржцам напомнили маршрут «Бессмертного полка» и правила участия в нем (СХЕМА)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил горожанам правила участия в шествии «Бессмертного полка», которое впервые за три года пройдет в очном формате.

Шествие начнется около 11:00, после окончания парада на площади 1905 года. Местом сбора участников станет территория возле Храма на Крови на улице Царской. Контрольно-пропускной пункт будет работать с 8:00. Шествие пройдет по улицам Царской, Толмачева, проспекту Ленина.

На акцию можно брать портреты родственников – участников войны, флаги РФ, копию знамени Победы, символику движения «Бессмертный полк» и 80-летия Победы, символику СВО.

Запрещены флаги и символика иностранных и ныне несуществующих государств и регионов, политических партий, национальных и религиозных объединений, предприятий и образовательных учреждений, реклама. Также нельзя вставлять портреты ветеранов в стеклянные рамки. Нельзя приносить с собой продукты питания и напитки, аэрозоли, сигареты, спички, зажигалки, крупные сумки и рюкзаки, велосипеды, скейтборды, самокаты. Домашних животных и маленьких детей в колясках тоже надо оставить дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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