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Вторник, 6 мая 2025, 12:14 мск

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Участники СВО с Урала примут участие в параде Победы на Красной площади

Несколько участников специальной военной операции из Свердловской области 9 мая примут участие в параде Победы в Москве на Красной площади.

Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов со ссылкой на своего помощника по работе в Ирбите Илью Анацкого, «в колонне от ЦВО точно промаршируют парни из Ирбита, Серова и Байкалово».

Напомним, впервые участники СВО вышли на парад 9 Мая в 2024 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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