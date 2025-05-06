Участники СВО с Урала примут участие в параде Победы на Красной площади

Несколько участников специальной военной операции из Свердловской области 9 мая примут участие в параде Победы в Москве на Красной площади.

Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов со ссылкой на своего помощника по работе в Ирбите Илью Анацкого, «в колонне от ЦВО точно промаршируют парни из Ирбита, Серова и Байкалово».

Напомним, впервые участники СВО вышли на парад 9 Мая в 2024 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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