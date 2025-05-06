В Первоуральске энергетики восстановили памятник погибшим в Великой Отечественной войне ученикам и педагогам (ФОТО)

В Первоуральске торжественно открыли отреставрированный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны ученикам и учителям школы № 7, монумент восстановили энергетики Свердловского филиала «Т Плюс».

Как рассказала директор школы Татьяна Ржанникова, памятник был установлен 40 лет назад на территории бывшей школы № 7. На нем увековечили имена 29 выпускников и пяти педагогов, погибших в боях. «Памятник создавала бывший директор школы, крепкий и серьезный управленец Антонина Кузнецова вместе с пионерами. Он был сделан на деньги ребят, они зарабатывали их в колхозах и совхозах. Также ученики собирали макулатуру и металлолом. Мемориал установили сначала на Строителей, 5, потом его перенесли на Строителей, 9. Каждый год нужно было его обновлять, мы обращались к нашим выпускникам, нам никто никогда не отказывал, особенно те ребята, которые занимались строительством и архитектурой этого памятника. Сейчас к нему мы приходим 1 Сентября, 23 Февраля и 9 Мая. Это святыня, она очень необходима нашим детям», – рассказала директор.

Энергетики в этом году расширили мемориал, а также покрасили его и заменили мраморную плитку, сохранив при этом первоначальный внешний вид.

Как поделился технический директор и главный инженер Первоуральских тепловых сетей группы «Т Плюс» Аркадий Спевак, он сам был в числе учеников, которые строили этот монумент: «Я окончил эту школу. Будучи еще пионером, в конце 70-80-х годов я участвовал в сборе макулатуры и металлолома, чтобы собрать деньги и построить этот памятник. Кроме того, мой дед ушел на фронт учителем, погиб и был похоронен на Мамаевом Кургане в Сталинграде. Момент для меня очень трогательный. Приятно, что у потомков есть память. Человек живет, пока живет память. Это делается для того, чтобы потомки помнили подвиг наших отцов и дедов, и мы всегда будем помнить о тех людях, которые нам подарили мирную жизнь».

«Хочу напомнить, что в прошлом году мы в городском округе провели ремонт и реконструкцию более чем 19 мемориалов и памятников, посвященных бойцам, которые отдали свою жизнь за Великую Победу. И хотел бы искренне поблагодарить наших коллег, предприятия города, малый бизнес, которые постоянно поддерживают наши мемориалы, стелы, памятники, проводят ремонт и реконструкцию. Ведь чем дальше от нас годы войны, тем сильнее должна быть наша память о том, какой ценой досталась эта Великая Победа», – отметил глава Первоуральска Игорь Кабец.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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