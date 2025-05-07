Артем Жога пойдет на «Бессмертный полк» в Екатеринбурге: «Уже привез парадный китель»

Полпред президента в УрФО Артем Жога будет встречать 80-летие Победы в Екатеринбурге и собирается пройти в колонне «Бессмертного полка» вместе с горожанами. Об этом он заявил накануне на встрече с уральскими журналистами.

«Я уже привез парадный китель, – сказал Жога. – Я теперь офицер запаса, но с правом ношения формы. Конечно, пойду. Тем более что анонсировали масштабное прохождение военной техники».

Артем Жога упомянул, что его дед Иван Ткаченко прошел всю Великую Отечественную войну, имел много наград. После демобилизации ветеран поехал на Донбасс восстанавливать разрушенные шахты и предприятия: «Когда мы прилетали на материк, он рассказывал о войне. Мы хотели быть похожими на своих дедов, думаю, кто постарше, это помнят. Жаль, что потом мы упустили что-то в воспитании нового поколения, ушли в западном направлении».

Полпред также рассказал о патриотическом воспитании во времена его детства: «Тогда в каждой школе была пионерская дружина имени героя, и в каждом классе – отряд. У нас в школе в Магаданской области была дружина имени Феликса Дзержинского и отряд имени Володи Дубинина. Мы изучали их истории, мы прекрасно знали, какого возраста были пионеры-герои, дети полка, разведчики-партизаны. Мы знаем, в каком возрасте они совершали свои подвиги».

Екатеринбург, Полина Румянцева, Евгения Вирачева

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