Артем Жога возглавит мотопробег по уральским городам

Полпред президента на Урале Артем Жога намерен этим летом провести мотопробег по городам трудовой доблести, чтобы отдать дань памяти труженикам тыла. На встрече с журналистами Жога признался, что очень любит мотоциклы, хотя пока у него не было времени поездить по Екатеринбургу и области.

«Наш регион славится большим количеством городов трудовой доблести. Соответственно, я предложил: давайте организуем мотопробег непосредственно по городам трудовой доблести, отдадим дань и почтим память всех людей, которые приняли участие в этом действительно подвиге неимоверном, совершенном в 1941-1945 годах. Буду в этом мотопробеге участвовать», – заявил полпред. Он добавил, что участников будет не очень много, не более двадцати.

Напомним, в Свердловской области – четыре города трудовой доблести: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма.

Екатеринбург, Полина Румянцева, Евгения Вирачева

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