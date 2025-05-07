Бойцы Росгвардии украсили служебные автомобили портретами дедов-фронтовиков (ФОТО)

Сотрудники екатеринбургского полка Росгвардии разместили на служебных машинах портреты родственников-фронтовиков в рамках акции «Бессмертный автополк», приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Например, капитан полиции Андрей Воронин отправился на службу с портретом своего деда по линии матери, младшего лейтенанта Алексея Быкова. Участник Великой Отечественной войны дошел до Пруссии, где получил ранение в бою. Офицер был награжден орденом Отечественной войны I степени. «Фотопортрет своего родственника-фронтовика – это символ мужества, а также напоминание, каким трудом досталась Победа нашим дедам и прадедам», – отметил росгвардеец.

Помощник командира полка, майор полиции Ильгиз Нартдинов рассказал о своих дедах-фронтовиках. Один из них, по линии мамы – Калимулла Садретдинов – был призван на фронт в 1944 году и воевал на Украине с бандеровцами, о чем потом рассказывал внукам. Дед по линии отца, Ханиф Нартдинов, был призван на фронт в 1942 году. В должности станкового пулеметчика он получил ранение в ходе сражений под Смоленском в 1943 году и после лечения в госпитале был по состоянию здоровья отправлен домой.

Акция «Бессмертный автополк» стартовала во всех городах Свердловской области. Участники акции, у которых нет родственников-фронтовиков, размещают на стекле автомобиля фотопортреты тех, кто ковал победу в тылу.

Передвигаться на служебном транспорте с портретами по маршрутам патрулирования росгвардейцы будут до окончания майских праздников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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