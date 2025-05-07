Как будут перекрывать центр Екатеринбурга на время парада Победы

Центр Екатеринбурга перекроют 9 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На время парада движение будет ограничено с 00:00 до 14:00 и с 20:00 до окончания праздничных мероприятий по следующим улицам:

– Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

– Пушкина (от Малышева до Ленина);

– Хохрякова (от Малышева до Ленина);

– Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);

– 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

– Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Схема движения общественного транспорта также будет изменена, подробнее можно посмотреть здесь.

Ограничения будут не только на проезжей части, но и на тротуарах. Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также самокатов и велосипедов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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