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Четверг, 8 мая 2025, 12:32 мск

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На Эльмаше отменили салют в честь Дня Победы

Салют на 9 Мая возле торгового центра Veer Mall отменили. Об этом рассказали в пресс-службе ТЦ и близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».

«Мы разделяем разочарование наших посетителей, но безопасность и комфорт людей – наш приоритет. Салют отменен по распоряжению государственных органов в целях безопасности», – поделились в соцсетях Veer Mall.

Фейерверки в честь Дня Победы будут только над акватории городского пруда с 22:00 до 22:30.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / День Победы

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