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Четверг, 8 мая 2025, 12:32 мск

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На плотинке начал работать иммерсивный «Театр Великой войны»

Перед Днем Победы глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил Исторический сквер, где проверил состояние площадок.

Сегодня там начал работать иммерсивный «Театр Великой войны».

«Участникам спектакля представят один из тысячи фрагментов войны, который позволит понять, через что прошли участники тех страшных событий. Зрители пройдут по нескольким павильонам, создающим единое пространство. При помощи технологических решений и актерской игры зрители смогут почувствовать себя в эпицентре военных событий», – отметили в пресс-службе мэрии.

За два дня спектакль покажут 20 раз.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / День Победы

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Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Фоторепортаж, День Победы,