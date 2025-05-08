российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 мая 2025, 13:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В центре Екатеринбурга на День Победы отключат мобильный интернет

Завтра в центре Екатеринбурга с 8 до 23 часов введут ограничения в работе мобильного интернета. Это сделают в границах улиц Московской, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка и Малышева.

Как сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал», ограничения будут действовать в связи с усилением мер антитеррористической защищенности на 9 Мая. «Убедительно просим жителей и гостей столицы Среднего Урала с пониманием отнестись к данной временной мере и заранее спланировать дела, требующие мобильного доступа к сети Интернет», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / День Победы

Песни военных лет можно бесплатно использовать на праздниках, – кабмин / Кабмин РФ разрешил безвозмездно использовать в праздники 52 военные песни / На плотинке начал работать иммерсивный «Театр Великой войны» / На Эльмаше отменили салют в честь Дня Победы / «Радость сильных»: как Свердловская область встретила 9 мая 1945 года (ФОТО) / Как будут перекрывать центр Екатеринбурга на время парада Победы / Бойцы Росгвардии украсили служебные автомобили портретами дедов-фронтовиков (ФОТО) / Артем Жога возглавит мотопробег по уральским городам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, День Победы,