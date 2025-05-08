В центре Екатеринбурга на День Победы отключат мобильный интернет

Завтра в центре Екатеринбурга с 8 до 23 часов введут ограничения в работе мобильного интернета. Это сделают в границах улиц Московской, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка и Малышева.

Как сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал», ограничения будут действовать в связи с усилением мер антитеррористической защищенности на 9 Мая. «Убедительно просим жителей и гостей столицы Среднего Урала с пониманием отнестись к данной временной мере и заранее спланировать дела, требующие мобильного доступа к сети Интернет», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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