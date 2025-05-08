Белые голуби взмыли в небо над Академическим в память о Победе (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга начались мероприятия, посвященные восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главной площадкой торжественного «Парада поколений» стал Преображенский парк. Здесь воспитанники детских садов и школьники, среди которых кадеты и представители «Юнармии», прошли парадным строем. А после жители и гости района стали зрителями тематического концерта, который подготовили для них творческие коллективы Академа.

По традиции, важную дату в истории нашей страны в самом молодом районе Екатеринбурга отмечают на день раньше – 8 мая, чтобы жители Академического 9-го числа смогли еще раз, но уже на общегородских площадках, поучаствовать в памятных торжествах. Районный же праздник, как и большинство иных торжеств в 8-м районе Екатеринбурга, прошел при поддержке его ведущего застройщика – компании АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



«Сегодня мы отдаем дань уважения и чествуем наших ветеранов: людей, которые обеспечили Победу нашей страны в далеком 1945 году. Прошло 80 лет с той даты, но мы до сих пор помним эти события, и они отпечатались не только в книгах и в кинофильмах. Они запечатлены и на лицах наших ветеранов, и на фото фронтовиков, с которыми сегодня пришли сюда жители и гости Академического. Память о Великой Победе мы храним и в сердцах наших детей, которые прошли сегодня маршем с высоко поднятой головой. И они не просто участники парада, они – символ того, что связь времен и связь поколений в нашей стране нерушима, а значит, память об этой войне будет жить дальше и передаваться из поколения в поколение», – подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.



Ровно 10 лет назад в Академическом высадили аллею из 70 берез в честь 70-летия Победы. Каждое из деревьев символизирует один из городов воинской славы России. Также на аллее установили памятник Миру: композицию, в которой два белых голубя мира держат георгиевскую ленту.

В этом году Аллею Победы украсили флагами с названиями 12 городов-героев и одной крепости.

День Победы в Академическом – один из самых знаковых праздников, его отмечают с момента заселения в 2009 году первых жителей района. А это сотни семей защитников нашей Родины – военнослужащих Уральского регионального командования внутренних войск МВД России и офицеров Центрального военного округа.

Екатеринбург, Елена Юсупова

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