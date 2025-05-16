Мэр наградил Фонд святой Екатерины за помощь в подготовке ко Дню Победы

Сегодня в администрации города прошло итоговое заседание оргкомитета, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов особо отметил помощь в организации празднования со стороны Фонда святой Екатерины. От лица ветеранов, тружеников тыла и жителей города Алексей Орлов вручил директору фонда Александру Андрееву благодарственное письмо, а также благотворительному фонду Русской медной компании.

Кроме того, мэр особо выделил инициативу «РМК-Поиск», команда которого доставила на Урал частичку Вечного огня из Волгограда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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