российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 мая 2025, 14:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Мэр наградил Фонд святой Екатерины за помощь в подготовке ко Дню Победы

Сегодня в администрации города прошло итоговое заседание оргкомитета, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов особо отметил помощь в организации празднования со стороны Фонда святой Екатерины. От лица ветеранов, тружеников тыла и жителей города Алексей Орлов вручил директору фонда Александру Андрееву благодарственное письмо, а также благотворительному фонду Русской медной компании.

Кроме того, мэр особо выделил инициативу «РМК-Поиск», команда которого доставила на Урал частичку Вечного огня из Волгограда.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / День Победы

Белые голуби взмыли в небо над Академическим в память о Победе (ФОТО) / В центре Екатеринбурга на День Победы отключат мобильный интернет / Песни военных лет можно бесплатно использовать на праздниках, – кабмин / Кабмин РФ разрешил безвозмездно использовать в праздники 52 военные песни / На плотинке начал работать иммерсивный «Театр Великой войны» / На Эльмаше отменили салют в честь Дня Победы / «Радость сильных»: как Свердловская область встретила 9 мая 1945 года (ФОТО) / Как будут перекрывать центр Екатеринбурга на время парада Победы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, День Победы,