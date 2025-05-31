Жара, «Симпсоны» и дело МУГИСО: итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя принесла в Екатеринбург и окрестности настоящую летнюю жару. Кроме того, в РПЦ похвалили «Симпсонов». Также начался процесс по громкому уголовному делу – в растрате обвиняют почти целое министрество.

Жара

На этой неделе в Свердловской области стало по-летнему жарко. И врачи напоминают: именно в первые теплые дни люди часто забывают, что воздействие солнечных лучей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, вплоть до рака кожи. Как правильно загорать, напомнили здесь.

А вот купаться в Екатеринбурге нельзя. Более 90 знаков «Купаться запрещено» установили на берегах екатеринбургских водоемов, в том числе – Шарташа и пруда ВИЗа.

«Симпсоны» как духовная скрепа

Архиерей РПЦ неожиданно похвалил американский сериал.

«Американский ситком «Симпсоны» – 36 сезонов, 790 серий, демонстрирует крепкую семью с тремя детьми, что способствует формированию позитивного семейного образа. Российские мультфильмы, такие как «Смешарики» и «Маша и Медведь», не показывают полноценные семейные образы: герои живут поодиночке или не имеют четко выраженной семьи. Исключение – мультсериал «Три кота», где показана многодетная семья, но это редкость и не формирует массового запроса на семейные ценности», – заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Заместитель главного редактора «Нового Дня» Екатерина Норсеева также поделилась своими мыслями по мультяшной теме.

Дети в опасности

Летом традиционно увеличивается число несчастных случаев с детьми. С начала 2025 года в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга поступили 23 ребенка, которые выпали из окна. Одного из них спасти не удалось.

Дела судебные

В Кировском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших руководителей и сотрудников областного министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО). По обвинению в превышении должностных полномочий и растрате будут судить 9 бывших чиновников. Среди фигурантов – два бывших замминистра.

Кроме того, в Октябрьском суде Екатеринбурга огласили приговор бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову. Его признали виновным в посредничестве при получении взятки. Несмотря на то, что прокурор просил для Солдатова 8 лет строгого режима, бывший чиновник отделался условным сроком. Он признал вину и то, что он действовал в интересах своего начальника – мэра Дегтярска Вадима Пильникова. Тот тоже находится под судом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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