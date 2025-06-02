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На Урале презентовали книгу – как появилась и развивалась энергетика, как строили и взрывали энергообъекты в годы войны (ФОТО, ВИДЕО)

На Урале презентовали книгу «Энергоармия», которую выпустила компания «Т Плюс» к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Это сборник, который рассказывает, как в годы Великой Отечественной войны энергетики вносили свой вклад в общее дело, приближая победу. Как строили энергообъекты и прокладывали сети, так нужные для промышленности, производившей все для фронта, как уничтожали то, что создали сами, – чтобы не досталось врагу.

«Энергоармия» – книга об энергетиках в годы войны

Книга включает воспоминания тружеников тыла, ветеранов энергетики, архивные фотоматериалы и редкие факты. Она будет интересна читателям любого возраста – как взрослым, так и школьникам, рассказала руководитель пресс-службы Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Важно, что первыми читателями «Энергоармии» стали будущие инженеры – презентация прошла в пятницу, 30 мая, в екатеринбургском Дворце молодежи на фестивале идей «Коллаборация». Первыми редкое издание получили ребята из технопарков «Кванториум», «IT-куб», «Точка роста», которые были на презентации и активнее других отвечали на вопросы, связанные с энергетикой.

Как рассказал «Новому Дню» заместитель директора Дворца молодежи Василий Федоров, многие участники мероприятия вдохновятся историческими примерами инженеров прошлого. «Эти ребята – наше будущее, они уже предлагают множество идей и проектов, которые претворяются в жизнь», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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Метки / День Победы

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