Бывший депутат Рафаэль Шихов возглавил Свердловское отделение Партии пенсионеров

В Екатеринбурге избрали нового председателя Свердловского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Им стал председатель попечительского совета «Фонда поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий, офицеров СВВПТАУ и ЕВАКУ», бывший депутат Екатеринбургской гордумы Рафаэль Шихов. Об этом сообщает телеграм-канал Фонда.

Рафаэль Шихов родился в Екатеринбурге в 1962 году, окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище (СВВПТАУ) и Уральскую государственную юридическую академию. Занимался бизнесом, дважды избирался депутатом городской думы Екатеринбурга – в 2005 и 2009 годах (от партии «Единая Россия»). После начала СВО Рафаэль Шихов занимается сбором военно-гуманитарной помощи для военнослужащих.

Как уже писал «Новый День», судьба регионального отделения Партии пенсионеров была непростой. В июне 2018 года, перед очередными выборами в Екатеринбургскую гордуму, Свердловское отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость избрало себе нового лидера. Им стал депутат заксо Евгений Зяблицев. Вскоре разгорелся конфликт между региональным отделением партии и ее федеральным руководством. В августе свердловских «пенсионеров» навестил зампред партии Владимир Ворожцов, после чего руководство регионального отделения было признано нелигитимным. Начались судебные процессы, в результате которых РППСС была снята с выборов в гордуму. После этого свердловское отделение не функционировало несколько лет, так что в 2021 году ни одного мандата в заксо «пенсионеры» не получили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

