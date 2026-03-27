На следующей неделе начнутся репетиции парада ко Дню Победы

Уже на следующей неделе в Екатеринбурге стартуют тренировки военной техники для проведения парада ко Дню Победы, первая из них пройдет во вторник, 31 марта, на улице 2-я Новосибирская.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для этого с 09:00 до 14:00 движение будет прекращено по следующим участкам:

– улица 2-й Новосибирская, от Палисадной до Окружной;

– улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

– улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;

– улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;

– улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

В связи с перекрытиями изменятся схемы движения автобусных маршрутов. С 09:00 до 14:00 они будут курсировать так:

– № 81 «17-я Мехколонна – Авангард», путь следования: Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Городская – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева;

– № 77 «Ритейл-парк (Солнечный) – Высоцкого», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого;

– № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал», путь следования: Нескучная – Лучистая – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Военная – Московская – Щорса – (обратно Циолковского) – 8 Марта;

– № 89 «УрФУ – Окраинная», укорочен до остановки «Дорожная». Путь следования: Мира – проспект Ленина – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная.

Екатеринбург, Елена Владимирова

