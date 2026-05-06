Спортсмены из РМК высадили новые деревья в «Сад памяти» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге идет Неделя памяти героев Великой Отечественной войны. В парке «Зеленая Роща» уже во второй раз прошла международная акция «Сад Памяти», старт которой несколько лет назад дал президент России Владимир Путин.

Спортсмены Академии единоборств РМК и команды «Архангел Михаил», волонтеры центра РМК «Сила Урала» и сотрудники Екатеринбургского лесничества высадили 25 деревьев – сибирские лиственницы, черемуху, яблони и голубые ели. Каждое из них несет память о героях Великой Отечественной. Своя история есть и в семье уральского «титана» Николая Коваленко. Его прадедушка Николай Леонтьевич Коваленко ушел на фронт наводчиком-пулеметчиком в составе танковой бригады, прошел через серьезные сражения и погиб во время освобождения Венгрии. «Мы в семье очень бережно относимся к памяти Николая Леонтьевича – мой отец носил его имя, я ношу имя отца. Великая Отечественная война забрала миллионы жизней, у каждого есть своя история, мимо никто не прошел, и когда перебираешь письма, фотографии, воспоминания, ты сразу же чувствуешь ценность жизни совсем иначе», – говорит Коваленко.

В этом году акцию поддержали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и епископ Нижнетагильский и Невянский Мелитон, духовник уральских спортсменов.

«Акция в этом году проходит уже в седьмой раз, и цель в 27 миллионов деревьев, которые будут напоминать о погибших, именно такое количество потерял Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, уже достигнута. чтобы каждый саженец был живым памятником каждому нашему гражданину, который отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость», – сказал мэр.

Каждое дерево отмечается на цифровой карте проекта и хранит истории героев в специальном цифровом архиве. В рамках «Сада Памяти» в 2026 году уже высадили 15 миллионов деревьев в 32 странах мира, а за шесть лет высадили свыше 160 млн деревьев.

Екатеринбург, Елена Сычева

