Уралец Андрей Федяев принял участие в акции «Бессмертный полк» в космосе (ФОТО)

Акция «Бессмертный полк» состоялась на борту Международной космической станции.

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и свердловчанин Андрей Федяев записали видео, держа в руках портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны и фронтовиков, которые после войны вошли в космический отряд.

«Наши великие предки явили всему миру пример героизма, доблести и деятельной любви к Родине. Именно эти качества позволили им одержать победу в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Андрей Федяев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

