Уралец Андрей Федяев принял участие в акции «Бессмертный полк» в космосе (ФОТО)

Акция «Бессмертный полк» состоялась на борту Международной космической станции.
Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и свердловчанин Андрей Федяев записали видео, держа в руках портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны и фронтовиков, которые после войны вошли в космический отряд.
«Наши великие предки явили всему миру пример героизма, доблести и деятельной любви к Родине. Именно эти качества позволили им одержать победу в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Андрей Федяев.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
