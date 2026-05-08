В мэрии показали, где будет стоять общественный транспорт после салюта (КАРТА)

Администрация Екатеринбурга организовала работу общественного транспорта 9 мая для горожан и гостей уральской столицы, которые планируют посетить праздничные мероприятия в День Победы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, после окончания салюта и других мероприятий граждане смогут добраться до дома на удобном виде общественного транспорта с нескольких точек.
Ознакомиться с местами размещения общественного транспорта и маршрутами можно здесь. Общественный транспорт традиционно будет работать на час дольше – до 01:00 воскресенья, 10 мая.
Екатеринбург, Елена Владимирова
