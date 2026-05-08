«Огонь памяти» с могилы Неизвестного Солдата передали 94-летней труженице тыла (ФОТО)

В Свердловскую область доставили частицу пламени с могилы Неизвестного Солдата в Москве. «Огонь памяти» будет храниться в городе трудовой доблести Каменске-Уральском в семье труженицы тыла Уральского алюминиевого завода Нины Четвертных.

Как сообщили в ДИПе, отец Нины Четвертных до войны работал на УАЗе, в 1941 году он ушел на фронт. Девочке тогда было всего 10 лет, но она начала работать на сельскохозяйственных полях, большая часть урожая которых передавалась на нужды фронта. После войны, получив образование, она пришла работать на УАЗ бухгалтером. Жена ее сына – Ольга Четвертных – также выбрала УАЗ и продолжила династию. Сегодня на том же предприятии и в той же должности работает внучка – Яна Четвертных. Нине Петровне сейчас 94 года, она воспитала двоих детей, у нее четверо внуков и пятеро правнуков.

За годы Великой Отечественной войны Уральский алюминиевый завод выпустил более 11 тысяч тонн кремния, почти 80 тысяч тонн силумина, 495 тысяч тонн глинозема и более 244 тысяч тонн алюминия. Благодаря алюминию, произведенному в Свердловской области в годы войны, было построено 108 тысяч самолетов и 95 тысяч танков.

«Огонь памяти» – уникальная акция. В 2025 году по трем континентам он преодолел более 70 тысяч километров. От стен Кремля он был доставлен в 21 страну мира, в 130 городов России. В этом году огонь впервые прибыл в Свердловскую область при помощи компании РУСАЛ.

Фото: пресс-служба РУСАЛА

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

